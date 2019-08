Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW przed nawałnicami i intensywnym deszczem dla 12 województw

Dziś na pogodę w Polsce wpływ będzie miał niż rozciągający się od Hiszpanii, przez Europę Zachodnią i Środkową, aż nad Skandynawię. Przyniesie on ze sobą bardzo intensywne opady deszczu, których należy spodziewać się do środy 21 sierpnia.

Pogoda. IMGW wydało ostrzeżenia dla 12 województw. W niektórych miejscach spadnie nawet 60 mm deszczu

Jak podaje portal pogodynka.pl Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla 12 regionów. W województwie lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, łódzkim, opolskim i dolnośląskim przewidywane są intensywne opady deszczu. Na Mazowszu poza deszczem prognozowane są także burze, a na Podkarpaciu, Małopolsce i Śląsku także burze z gradem. W tych regionach należy spodziewać się okresowo silnych opadów deszczu. Suma opadów ma wynieść od 25 do 60 mm. Podczas burz spodziewane są silne porywy wiatru dochodzące do 65-70 km/h.

Gdzie jest burza? Godzinowa prognoza ostrzeżeń meteorologicznych

Około godziny 12 pierwszych opadów deszczu mogą spodziewać się mieszkańcy województwa małopolskiego, południowych powiatów województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz prawie całego Śląska. Alerty w tych regionach obowiązują do środy do godziny szóstej rano.

Od godziny 16 burze i deszcz pojawią się także w województwie opolskim, gdzie spaść może aż do 50 mm deszczu. Dwie godziny później alerty obejmą także Dolny Śląsk. Tutaj ostrzeżenia IMGW obowiązują także do godziny szóstej rano następnego dnia.

Około godziny 22 alert zacznie obowiązywać także w całym województwie łódzkim oraz południowych powiatach Wielkopolski (pow. kępiński, ostrzeszowski, ostrowski oraz powiat kaliski z Kaliszem). Godzinę później ostrzeżenia obejmą całe Mazowsze, gdzie lokalnie może spaść do 60 mm deszczu. Strefa opadów będzie z tych regionów przemieszczać się na północny wschód. Ostrzeżenia dla województw obowiązują do środy 21 sierpnia do godziny 10.

Od północy burze i intensywny deszcz przejdą także przez niemal całe województwa podlaskie i wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia dla tego regionu przestaną obowiązywać dopiero o godzinie 13 następnego dnia.