"SE": 27-latka, z którą pływał Piotr Woźniak-Starak nie jest jego siostrą

Media donosiły nieoficjalnie, że Piotr Woźniak-Starak pływał na motorówce z 27-letnią kobietą, którą prawdopodobnie była jego siostra - Julia. "Super Express" informuje jednak, że w chwili wypadku 39-letniemu mężczyźnie towarzyszyła kelnerka pracująca w jednej z knajpek w pobliżu posiadłości Staraków. Z doniesień dziennika wynika, że producent filmowy poznał ją niedawno i zaprosił do swojej rezydencji. 27-latka to mieszkanka Łodzi.

Piotr Woźniak-Starak wciąż poszukiwany. Akcja trwa już trzy dni

Piotr Woźniak-Starak to znany producent filmowy, a prywatnie mąż celebrytki i dziennikarki Agnieszki Woźniak-Starak i pasierb jednego z najbogatszych ludzi w Polsce Jerzego Staraka. W niedzielę 18 sierpnia ok. godziny 4:00 mężczyzna wypadł z motorówki do jeziora Kisajno koło Giżycka. Dziś rano wznowiono poszukiwania 39-latka. To trzeci dzień akcji, w której biorą udział policjanci oraz funkcjonariusze straży pożarnej. Jak podaje dziennik "Fakt", mężczyzna tuż przed zaginięciem miał odprawić swoich ochroniarzy i zapewnić, że sam dopłynie do posiadłości.