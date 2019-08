Białystok. Kłótnia kierowców przerodziła się w strzelaninę. Ranny został mężczyzna

Jak podaje "Kurier Poranny" najprawdopodobniej przyczyną kłótni kierowców było zajechanie drogi przez jednego z mężczyzn. Do sytuacji doszło w poniedziałek 19 sierpnia około godziny 14 na osiedlu Wygoda w Białymstoku.

Strzelanina w Białymstoku. Kierowca najpierw zajechał drogę, a potem oddał strzał w kierunku drugiego mężczyzny

Sprzeczka nie zakończyła się jednak na wymianie zdań. W pewnym momencie kierowca, który zajechał drogę, oddał strzał w kierunku drugiego mężczyzny.

Według informacji "Gazety Wyborczej" zatrzymano już dwie osoby: 20-letniego mężczyznę i 16-letnią dziewczynę. Według wstępnych ustaleń to właśnie 20-latek był kierowcą pojazdu oraz to on oddał strzały w kierunku drugiego mężczyzny. Obecnie zatrzymany przebywa w areszcie. Z kolei 16-letnia pasażerka skierowana została do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze poszukują jeszcze jednego, trzeciego pasażera tego samochodu.

Postrzelony kierowca obecnie przebywa w szpitalu. Policjanci nadal ustalają przebieg całego zajścia oraz udział poszczególnych osób w kłótni.