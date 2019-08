CBŚP zatrzymało fałszerzy. Luksusowe samochody były rozbierane, a ich wartość zaniżana

c.t.k 7 minut temu 0

Samuel Goldwyn, z Nalewek, wsp馧tw鏎ca Hollywood, jeszcze jako Goldfish, wywin掖 kiedys taki numer:

" W momencie kiedy ca豉 bran瘸 si chwieje, Goldfish wykorzystuje sytuacj. Zamawia we Francji wielkie transporty tanich r瘯awiczek, kt鏎e ka瞠 podzieli – osobno lewe, osobno prawe – i wys豉 do r騜nych port闚 w USA.

Przez nast瘼ne p馧 roku czeka, a zgodnie z prawem rz康 b璠zie musia uzna przesy趾i za porzucone i sprzeda je na licytacji. Ale kto zechce kupi r瘯awiczki tylko na jedn r瘯? Goldfish, kt鏎y wie, gdzie szuka sztuk do pary, jako jedyny uczestnik tych aukcji wykupuje za bezcen ca造 towar, w og鏊e nie p豉c帷 c豉, gdy uznane za porzucone r瘯awiczki nie maj formalnego w豉軼iciela."

Tu r瘯awiczki bez pary, tam Porsche bez nadkola i jako si prz璠zie.