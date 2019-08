Śmierć Dawida Kosteckiego. Giertych chce przesłuchania Macieja M. "Kostecki miał nagrania"

Ciało Dawida Kosteckiego znaleziono 2 sierpnia w celi Aresztu Śledczego na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał popełnić samobójstwo. Sekcja zwłok wykluczyła udział osób trzecich. Z wynikami sekcji nie zgodziła się rodzina zmarłego. Według bliskich Dawida Kosteckiego i ich pełnomocników, śmierć byłego pięściarza nie była samobójstwem. Mają o tym świadczyć m.in. krwiaki i otarcia, które znajdowały się na ciele mężczyzny.

Dawid Kostecki odsiadywał karę w rzeszowskim więzieniu, miał jednak zeznawać w sprawie oskarżonego o rozbój Tomasza G. Dlatego został przewieziony na Białołękę.

Razem z Kosteckim miał też zeznawać Maciej M., opisywany przez polityków jako "prawdopodobnie ostatni świadek" afery podkarpackiej. Mężczyzna niedawno trafił do szpitala psychiatrycznego - miał próbować popełnić samobójstwo w zakładzie karnym w Rzeszowie - tam, gdzie wyrok na co dzień odsiadywał Kostecki.

"Według twierdzeń Macieja M. przy przeprowadzce na Białołękę Dawida Kosteckiego znaleziono u niego pendrive z nagraniami i telefon. Rodzina potwierdza, że Kostecki miał przy sobie nagrania i telefon" - poinformował na Twitterze mecenas Roman Giertych, jeden z pełnomocników rodziny Dawida Kosteckiego.

"Składamy wniosek o przesłuchanie Macieja M. i dołączenie do akt tych nagrań" - dodał Giertych.

Śmierć Dawida Kosteckiego

Kostecki po raz pierwszy został skazany w 2011 roku na dwa i pół roku za kierowanie grupą przestępczą i czerpanie korzyści w prostytucji. Do więzienia wrócił w 2016 roku, kiedy to został aresztowany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za kierowanie grupą przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy, wyłudzaniem podatków oraz legalizacją kradzionych samochodów.

Jeszcze podczas pierwszego pobytu w więzieniu Dawid Kostecki zeznał, że funkcjonariusze mieli układy z braćmi R. prowadzącymi na Podkarpaciu domy publiczne, w których - jak się okazało w tym roku - mieli bywać ważni polscy politycy.

