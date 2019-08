Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed deszczem i gradem w ośmiu województwach

"Największe prawdopodobieństwo groźnych burz prognozowane jest na obszarze od Górnego Śląska, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze po Podlasie" - czytamy na stronie pogodynka.pl.

Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW wydał alerty pogodowe I i II stopnia

W związku z prognozowanymi burzami z gradem, IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, lubelskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia obowiązują w 17. powiatach - sześciu na Polasiu, czterech na Mazowszu i siedmiu na Lubelszczyźnie.

Synoptycy prognozują, że w Polsce wystąpią dziś burze z opadami deszczu, które osiągną od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Burzom będą towarzyszyć porywy wiatru osiągające prędkość do 90 km/h, a lokalnie także grad o średnicy 2-4 cm.