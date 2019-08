RCB: w długi weekend w Polsce utonęło 13 osób. Od początku czerwca już 231 ofiar

Z informacji Komendy Głównej Policji wynika, że od 1 kwietnia utonęło 290 osób. Z kolei jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko od czerwca utonęło łącznie 231 osób. W długi sierpniowy weekend, czyli w dniach 15-18 sierpnia, utonęło łącznie 13 osób. Tylko jednego dnia - 18 sierpnia - jak wynika z raportu dobowego RCB, utonęło pięć osób.

REKLAMA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: w długi weekend w Polsce utonęło 13 osób

Do końca wakacji zostały jeszcze dwa tygodnie, więc RCB przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. Najważniejszą z nich jest niewchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. RCB zaleca też, by pływać tylko w wyznaczonych miejscach, gdzie nad bezpieczeństwem wczasowiczów czuwa WOPR. Ponadto, przebywając nad wodą należy także pamiętać o stosowaniu się do poleceń ratowników.