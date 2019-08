Akcja ratowników w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Naczelnik TOPR o grotołazach: Obawiamy się o ich życie

sawicki.wroc 22 minuty temu Oceniono 1 raz -1

Mądrzy ludzie doskonale wiedzą że na głupotę jest tylko jedno lekarstwo. Uderzenie po kieszeni.

Im bardziej bolesne tym lepiej.

Jak głupi słono zapłaci będzie miał nauczkę do końca życia. No może nawet troszkę zmądrzeje.

Czy można coś zrobić żeby w polskich górach nie dochodziło więcej do takich tragedii?

Ano można. Po pierwsze - skończyć z logicznym absurdem jakim są całkowicie bezpłatne usługi ratownicze GOPR czy TOPR. Praktycznie co roku jakiś mocno stuknięty dowcipniś dzwoni z Giewontu czy Orlej Perci że zaniemógł i za Chiny zejść nie może. Potem bysiu chwali się że tak naprawdę chciał tylko przelecieć się helikopterem. Ręce opadają.

Po drugie - wprowadzić obowiązek wykupienia horendalnie drogich polis ubezpieczeniowych przed wejściem do szczególnie niebezpiecznych jaskiń. Wtedy nawet zawodowiec przynajmniej przez chwilę zastanowi się czy skóra jest warta wyprawki.

Inaczej będzie jak w tej reklamie pasty do zębów. Pytanie - kto za to płaci? Odpowiedź - Ci Państwo! Państwo przecież mówili.