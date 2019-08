Arcybiskup Stanisław Gądecki wziął w obronę abp. Jędraszewskiego. Porównał go do księdza Popiełuszki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podczas niedzielnej mszy na stadionie w Chojnie odniósł się do wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który na początku sierpnia nazwał środowiska LGBT "tęczową zarazą, która zagraża sercom i umysłom". Wypowiedź duchownego skrytykowali między innymi powstańcy warszawscy, którzy w specjalnym oświadczeniu podkreślili, że osoby LGBT były także w ich szeregach. Za Jędraszewskim wstawili się politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy uczestniczyli w marszu poparcia dla jego słów. Część osób świeckich i duchownych domagała się z kolei jego odwołania.

Gądecki broni abp. Jędraszewskiego. "Tak postąpiono z Jerzym Popiełuszką"

Arcybiskup Gądecki w swojej homilii w wielkopolskim Chojnie podkreślił, że krytykę wymierzoną w wypowiedź arcybiskupa Jędraszewskiego można porównać do agresji wobec proroków, którzy w przeszłości byli prześladowani za swoje poglądy. Nawiązał też do historii proroka Jeremiasza. - Dziś prorocy także są obrzucani błotem, gdy tylko ośmielą się powiedzieć prawdę zobowiązującą do nawrócenia i przemiany tak w życiu osobistym, jak i w życiu publicznym, trzeba więc ich oczernić, aby stracili autorytet i zamilkli - mówił, cytowany przez TVN 24.

Po chwili metropolita poznański dodał, że „tak postąpiono z błogosławionym Jerzym Popiełuszką, którego najpierw usiłowano zniesławić przy pomocy kłamstw i prowokacji, a gdy to się nie powiodło, związano go i wrzucono do Wisły". - Coś podobnego dzieje się teraz z arcybiskupem Jędraszewskim - podkreślił.

Abp. Gądecki w swojej homilii wyjaśnił też przyczynę, dla której - jego zdaniem - prorok może być prześladowany. - Dlaczego prorok bywa prześladowany? Bo przekazuje ludziom to, co mu Bóg powiedział, a nie to, co ludzie pragną usłyszeć. Ludzie zazwyczaj nie wierzą w proroctwa, które nie potwierdzają ich własnej opinii - mówił.

Przypomnijmy, że wcześniej z arcybiskupem Jędraszewskim solidaryzował się też kardynał Stanisław Dziwisz. Wsparcie okazali mu też m.in. arcybiskup częstochowski Wacław Depo, który porównał Jędraszewskiego do Jezusa, a także kard. Zenon Grocholewski, prymas Czech kard. Dominik Duka, a także wspólnota Franciszkanów oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Tadeusz Rydzyk powiedział z kolei, że postawa abp. Jędraszewskiego upodobniła go do Prymasa Tysiąclecia.