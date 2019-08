Prokuratura potwierdziła, że poszukiwany 39-latek do Piotr Woźniak-Starak. Producent wpadł do wody

Poszukiwany mężczyzna, który wpadł do jeziora Kisajno koło Giżycka, to Piotr Woźniak-Starak. W poniedziałek rano informację tę potwierdził w rozmowie z Gazeta.pl prokurator Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Piotr Woźniak-Starak wpadł do wody w jeziorze Kisajno

Do wypadku doszło około godziny 2 w nocy w soboty na niedzielę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji i prokuratury, motorówka, na której znajdowały się dwie osoby - 39-letni Piotr Woźniak-Starak i 27-letnia kobieta - przewróciła się. Oboje znaleźli się w wodzie. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu, Woźniaka-Staraka wciąż nie udało się znaleźć. Podczas rozmowy z policją kobieta powiedziała, że motorówka przewróciła się podczas wykonywania manewru skrętu.

Rzecznik prasowy olsztyńskiej prokuratury informuje: - Doszło do zdarzenia, w wyniku którego dwie osoby znajdujące się na łodzi motorowej, wpadły do wody. Jedna dotarła do brzegu, druga osoba jest poszukiwana przez policję - mówił prokurator Stodolny. Dryfującą łódkę zauważyli rybacy około godziny 4 rano i zgłosili to na policję. Dopiero wtedy zaczęły się poszukiwania osób, które mogły się na niej znajdować. Podczas czynności policjanci znaleźli na brzegu 27-letnią kobietę, która opowiedziała, co stało się dwie godziny wcześniej.

Poszukiwania zaginionego Piotra Woźniaka-Staraka trwały od niedzieli rano do godz. 21. W poniedziałek o godzinie 6 zostały wznowione. Jak mówi asp. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, będą trwały do skutku.

Kim jest Piotr Woźniak-Starak?

Piotr Woźniak-Starak to producent filmowy, a prywatnie mąż prezenterki telewizyjnej Agnieszki Woźniak-Starak. Para wzięła ślub w 2016 roku. Poszukiwany 39-latek to także pasierb Jerzego Staraka - przedsiębiorcy, właściciela zakładów farmaceutycznych Polpharma i jednego z najbogatszych Polaków.

Piotr Woźniak-Starak kieruje firmą producencką Watchout Studio, która jest odpowiedzialna za produkcję takich hitów kinowych jak "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" oraz "Bogowie". Karierę w przemyśle filmowym rozpoczął współpracując z Andrzejem Wajdą przy filmie "Katyń". Watchout Studio należące do Piotra Woźniaka-Staraka w 2017 roku przyniosło ponad 27 mln zł przychodów, a zysk netto sięgnął 673 tys. zł - pisze money.pl.