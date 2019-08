Nie ma kontaktu z grotołazami tam, gdzie wcześniej udało się go nawiązać. Pirotechnicy kruszą skałę

dreambrother 9 minut temu 0

To znakomita wiadomość dla was, prawda? Jak wy się lubicie plawic w śmierci, zawsze takie wiadomości na czerwono, zawsze pilne (pilne tak BTW gimnazjaliści, to znaczy coś co trzeba czym prędzej załatwić, a nie ważne), a potem jeszcze ogrzewane przez wiele kolejnych dni po tragedii. A życzę wam hieny, żeby tym razem ich uratowali, żebyście tym razem nie zarobili tyle, ile sobie zyczycie.