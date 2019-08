Akcja w Jaskini Wielkiej Śnieżnej może potrwać kilka dni. Szef TOPR: Obawiamy się o ich życie

aatomekzz 2 godziny temu Oceniono 22 razy 10

Zawsze, kiedy w podobnej sytuacji ktoś ośmieli się wyrazić wątpliwość, to pojawiają się kąśliwe riposty. Nawet nie tyle kąśliwe, co standardowe. Styl powtarzalny typu: Oni żyli pełnią życia, umrą piękną śmiercią, a ty wiedziesz życie nudne, umrzesz na kanapie z tanim piwem w ręku.



To może bądźmy konsekwentni. Chcieli tak żyć, wiedzieli o ryzyku, to nie wyciągamy ich na siłę na tę obśmiewają kanapę. Jest ryzyko, jest zabawa. Bo jeśli jest zabawa, a nie ma ryzyka i konsekwencji, to czym to się różni od życia na tej kanapie?



Wleźli to tej jaskini, więc zakładali, że mają nie wyjść. To jest bardzo specjalistyczny sport, dla bardzo wąskiej grupy. To nie jest autostrada, to nie jest oblegana plaża czy szlak turystyczny, gdzie ludzie nie uprawiają sporów ektremalnych, a w masie może zdarzyć się i wypadek, i głupota, i błąd. To na tyle masowe sposoby spędzania czasu wolnego, że i od strony ekonomicznej ma to sens - ta masa ludzi zapłaciła już swoimi podatkami za utrzymanie służb.



A grotołazi, himalaiści, przecież to promil promili. I oni są oczywiście lepsi od "plebsu" na Giewoncie, oni muszą mieć silniejsze impulsy, oni głębiej przeżywają świat.



Tylko jak przyjdzie co do czego, to są ratowani za pieniądze tych z kanap, tych za parawanów na plażach.