Marsz równości przeszedł ulicami Radomska. W małym mieście uczestników atakują dawni koledzy

Mam pytanie do tych wszystkich, którzy twierdzą, że obecnie pojawiła się jakaś "homopropaganda" i zagraża ona komukolwiek. Ale proszę o szczere odpowiedzi!!! Jeśli jesteś osobą o orientacji heteroseksualnej, to czy na słowa takie jak "gej" "homoseksualista" czy "lesbijka" odczuwasz niepohamowaną i trudną do opanowania żądzę aby natychmiast wejść w seksualny kontakt z osobą własnej płci? Czy jeśli zobaczysz "przypadkiem" w filmie dwóch facetów trzymających się za ręce czy nawet całujących się - czy nagle dostajesz bolesnego wzwodu i jednocześnie ogromna żądza cię ogarnia na dziki seks z drugim facetem? Bo naprawdę nie potrafię zrozumieć, choć staram się, jak z heteroseksualisty można nagle stać się homoseksualistą? Jak to jest w ogóle możliwe? Oczywiście nie mówię tu o osobach biseksualnych! Jeśli ktoś od zawsze odczuwał pociąg seksualny do osób płci przeciwnej to w jaki sposób jest możliwe, że nagle na skutek ujrzenia na ulicy geja, ten pociąg seksualny zmieni się na osoby tej samej płci. Może ktoś to wyjaśnić?!?