jozbieszczad 3 godziny temu Oceniono 24 razy -4

2 maja 2014 roku to data ludobójstwa w Odessie. Brutalnego, okrutnego masowego mordu, którego dokonali przeważnie ukraińsko-języczni mieszkańcy Odessy, kibice klubów sportowych i członkowie organizacji ekstremistycznych, na przeważnie rosyjskojęzycznych mieszkańcach tego miasta. Niewinni, przypadkowi ludzie, zostali zapędzeni do budynku Domu Związków Zawodowych, budynek został podpalony – ludzie rzucali koktajle Mołotowa wprost w okna budynków z ulicy oraz strzelali do tych, którzy próbowali ratować się skacząc z okien. Ci, którym się udało wydostać z okrążonego budynku przez ogień i blokady – przeważnie byli zabijani na miejscu lub ciężko pobici. Pisaliśmy o tym wydarzeniu m.in. tutaj: Mordercy palący ludzi żywcem muszą zostać ukarani!

Minął rok a zbrodnia dalej nie jest wyjaśniona, nie wiadomo niczego, nawet nie udało się ustalić, dlaczego tamtejszym strażakom dojazd zajął ponad godzinę, widać w sprawie wiele niechęci oficjalnych władz ukraińskich, krewni ofiar zostali pozostawieni sami sobie z makabrycznymi zdjęciami z wewnątrz wypalonego miejsca zbiorowej rzezi.

Nie bez powodu rosyjskojęzyczni porównują mord ludobójczy w Odessie z mordami na Wołyniu. Mechanizm był ten sam, rozochocony tłum, wzbogacony o kibiców – w jakiejś mierze sterowany przez członków organizacji radykalnych w kontrze przeciwko zwykłym ludziom, często przypadkowym. Cel był jeden, doskonale oddały go okrzyki ukraińskich oprawców wznoszone do palonych żywcem „braci” – krzyczano „Gdzie jest wasz Putin?”, „Tu jest Ukraina”. Mord miał wyraźną cechę zbrodni masowej ukierunkowanej na jej efekt propagandowy. Każdy rosyjskojęzyczny na Krymie lub w Donbasie ma pełną świadomość tego, że to samo było przygotowane dla ich regionów – żeby nie odważyli się upomnieć o swoje prawa, tylko podporządkowali się nowej ukrainizacji i brutalnej prawicowej rewolucji.