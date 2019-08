Wciąż nie wiadomo, jak potoczy się sprawa Arkadiusza Kraski, wobec którego w maju tego roku Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie kary dożywocia. Mężczyzna został skazany za zastrzelenie w 1999 roku w Szczecinie Marka C. i Roberta S. Śledczy stwierdzili wówczas, że to Kraska pociągnął za spust, a atak na nich miał być mafijną egzekucją.

REKLAMA

Następnie wyszło na jaw, że świadkowie w sprawie Kraski kłamali, a osoby odpowiedzialne za śledztwo mataczyły w toku postępowania. Jak wynikało z wniosku prokuratury o uniewinnienie Kraski, do którego dotarła Wirtualna Polska, żeby zamknąć mu usta, policjant miał zmusić do seksu partnerkę mężczyzny, a inni funkcjonariusze wywieźli jego syna do domu dziecka.

Kraska ostatecznie wyszedł z więzienia po 18 latach, ale prokuratura po jakimś czasie wycofała wniosek o jego uniewinnienie. Później, w sierpniu, Prokuratura Regionalna wysłała do Sądu Najwyższego wniosek, zgodnie z którym chce się wycofać z ponownego rozpatrywania sprawy Arkadiusza Kraski. Takie działania nakazała jej Prokuratura Krajowa.

Jeżeli SN przystanie na ten wniosek, Kraska może wrócić do więzienia, a jeśli nie - jego sprawa zostanie ponownie rozpatrzona.

Onet: Zleceniodawca zabójstwa na wolności. Nowe fakty

Teraz portal Onet opublikował nagranie z monitoringu z 1999 roku, ze stacji, na której doszło do zabójstwa mężczyzn. Serwis opisuje, że śledczy nie skorzystali z taśmy, mimo tego, że może mieć ona znaczący wpływ na sprawę.

Już dwadzieścia lat temu prokurator prowadzący śledztwo, a także tamtejszy sąd okręgowy, który sprawę rozpatrywał, powinni ustalić, że to od strony stacji benzynowej CPN padły śmiertelne strzały, a nie z przeciwnej strony ulicy, z miejsca oddalonego o kilkadziesiąt metrów od CPN

- czytamy w Onecie.

Na ile kluczowe mogą być te nagrania i czy zmienią coś w sprawie? Według nieoficjalnych ustaleń portalu prokuratura wytypowała już zleceniodawcę tamtej zbrodni. "Człowiek ten uchodzi za jednego z najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Karany w przeszłości za zlecenie mafijnego zabójstwa będzie tak długo bezpieczny, jak długo Prokuratura Krajowa będzie się upierać, że to Arkadiusz Kraska jest mordercą" - pada w tekście.