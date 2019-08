Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 w Łódzkiem. Nie żyje 28-letnia kobieta

acer0 10 godzin temu Oceniono 14 razy 6

Zabiła się kobieta lat 28 a jutro będzie wrzask że to wina seniora w wieku po 80 roku życia. Młodzi robią trzy krotnie więcej wypadków i większość to są śmiertelne zaś seniorzy to są w zasadzie drobne stłuczki. A wszyscy podnoszą wrzask by seniorom odbierać prawo jazdy.