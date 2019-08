Amerykanin w podróży dookoła świata miał wypadek pod Płońskiem. Dziękuje policjantom i chce wrócić do Polski

Do wypadku doszło 6 sierpnia na drodze krajowej nr 7 w Pawłowie na Mazowszu. Osobowe audi, którym jechał 53-letni mieszkaniec Dłużniewa, wjechało pod nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówkę przewożącą tak zwany domek fiński. Kierowca samochodu zginął na miejscu.

Kierowcą ciężarówki był 60-letni amerykański podróżnik Sinul Hedge, który w 2014 roku wyjechał w podróż dookoła świata. Z urazem nóg trafił do szpitala. Jego pojazd został poważnie zniszczony.

Sinul Hedge zmontował swojego kampera na podstawie elementów ciężarówki Fuso Canter z napędem 4x4 z silnikiem o mocy 175 KM. Amerykanin zamontował z tyłu ciężarówki tak zwany domek fiński, w którym mieszkał podczas swojej podróży.

Sinul Hedge dziękuje Polakom

Portal Plonskwsieci.pl opublikował list, który przesłał do redakcji Amerykanin. Mężczyzna napisał, że zachowanie płońskich policjantów w związku z przesłuchaniem i wyjaśnianiem okoliczności wypadku "było wyjątkowe".

"Byli profesjonalni. Przestrzegali zasad i przepisów wymaganych przez prawo. Najważniejsze było jednak to, że byli empatyczni i tam, gdzie mogli, zrobili wszystko, aby mi pomóc" - podkreślił. Policjanci mieli zadbać o to, by mężczyzna po wyjściu ze szpitala zjadł posiłek i otrzymał leki, pomagali w dostaniu się do hotelu, na bieżąco informowali go o oględzinach kampera. Niestety, pojazd nie nadaje się już do jazdy i mężczyzna musiał wrócić do kraju.

"Jeździłem po całym świecie. Kiedy zdarzy się taki wypadek, w wielu krajach kierowca zostaje pobity, portfel i pieniądze są kradzione, pojazd splądrowany, a na dodatek siły policyjne nie są, delikatnie mówiąc, pomocne. Kierowcy są przetrzymywani przez długi czas w oczekiwaniu na zakończenie dochodzenia" - podkreślił Amerykanin. Dodał, że "nie wierzy, że otrzymałby taką pomoc od policji w innym miejscu na świecie".

Mężczyzna zaznaczył, że jego myśli i modlitwy są przy rodzinie kierowcy, który zginął w wypadku.

"Dziękuję, Polsko kocham Cię. Przyjechałem do Polski głównie po to, aby odwiedzić Muzeum Solidarności i Westerplatte w Gdańsku, ważne miejsca w naszej najnowszej historii. Wrócę, aby zakończyć zwiedzanie, kiedy zbuduję kolejnego kampera" - podsumował.