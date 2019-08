"Armagedon" w drodze na defiladę. Koleje Śląskie tłumaczą się "potokami podróżnych ze wszystkich kierunków"

11lech wczoraj Oceniono 11 razy 11

Zorganizowano bezpłatne pociągi – ale jak to z pisem często bywa – wynikł z tego wielki bałagan. Kolosalne opóźnienia i wielu podróżnych dotarło do Katowic po zakończeniu imprezy. Swoją drogą PiS nie od dzisiaj wykorzystuje cynicznie armię do swojej propagandy politycznej. Jednak dwie defilady w roku, i to tuż przed wyborami – to wypadek bez precedensu w Polsce. Przed majowymi do Europarlamentu i teraz przed wyborami do Sejmu. Nieważne, że jest okres urlopowy. Wojsko zamiast wypoczywać lub się szkolić na poligonach ćwiczy po raz kolejny musztrę i wypala resursy. Nieważne są koszty. Wydatki ponosi państwo – PiS liczy, że przykryje tym kolejne swoje blamaże. Pretekstem do defilady są Powstania Śląskie – ale dlaczego nie było defilady w Poznaniu w rocznicę jedynego zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego? Nie przemawiał nikt ze Śląska lub Ślązaków związanych z Powstaniami. Kilku kombatantów siedziało z boku poza trybunami pełnych pisowskich notabli. A to właśnie kombatanci lub ich reprezentanci powinni być głównymi bohaterami. Nie było flag Śląskich. Za to przemawiał prezydent i minister ON – oraz, co jest ewenementem – premier. Ale jest wytłumaczenie – w okręgu wyborczym w Katowicach startuje przecież Morawiecki. To on ma spijać śmietankę z tej parady. Szczęście, że znowu nie gloryfikował kolaborantów z Brygady Świętokrzyskiej. Równo maszerujący żołnierze oraz potoki przejeżdżających przestarzałych pojazdów mają zakryć prawdziwy - fatalny stan armii. Za PiS nie dokonano żadnych poważniejszych zakupów poza zamówieniem dwóch baterii Patriotów za ponad 5 mld dol., które nie wiadomo kiedy do nas trafią (za cenę o wiele wyższą niż kupiła je Rumunia), dla ochrony jakiegoś jednego obiektu lub kilku dzielnic Warszawy. Nie mamy skutecznego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Nie ma obiecywanych śmigłowców. Marynarka Wojenna to istne muzeum. Poprzednicy kupili F16 i Rosomaki. Do czołgów Leopard, które dostaliśmy od Niemców też za poprzedników (za darmo) – a którymi PiS się szczyci na defiladzie - nie ma stosownej amunicji. Nie produkujemy prochu do amunicji – czyli jak będziemy walczyć bez niej? Nie latają wszystkie 28 uziemione myśliwce Mig 29, nie funkcjonuje inspekcja - czyli nie wiadomo jaki jest faktyczny stan gotowości armii. Przed defiladą zdemolowano Katowice, wycięto drzewa, rozebrano ekrany dźwiękowe – tylko żeby naród się mógł zachwycać pisem przed wyborami. Ale pisowskie trybuny prezentują się przecież na tle Ronda i Spodka wybudowanego za Gierka i Ziętka, na tle osiedla Gwiazdy - też z dawnych lat oraz na tle nowej siedziby orkiestry symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego - wybudowanych przecież przez poprzedników ze środków UE. Ale to mało ważne. Istotne, że za państwowe pieniądze PiS urządza kolejne igrzyska przedwyborcze. A jaki jest prawdziwy stan naszej armii pod rządami PiS - doskonale obrazują liczne analizy specjalistów które bez trudu można znależć w fachowj prasie lub internecie. Jest to miedzy innymi skutek masowych czystek w armii dokonanych przez Macierewicza oraz fatalnej polityki obronnej kontynuowanej przez Błaszczaka i PiS.