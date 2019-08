Prognoza pogody na tydzień [19-25 sierpnia]. Od poniedziałku do środy sporo deszczu i burz

Według wstępnych prognoz pogoda w tym tygodniu będzie w dużej mierze deszczowa i pochmurna. Największych rozpogodzeń można spodziewać się od czwartku do soboty.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Deszcz pojawi się w całym kraju

W poniedziałek synoptycy przewidują temperatury od 22 do 23 stopni w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. Z kolei najwyższe temperatury prognozowane są dla południowo-wschodniej Polski: 28 stopni pokażą termometry w Krakowie, Rzeszowie i Kielcach. Rano rozpogodzenia zapowiadane są jedynie w centrum, na wschodzie i południu kraju. Później duże zachmurzenie zacznie nadciągać od zachodu i północy także nad te regiony. We wszystkich województwach zapowiadany jest deszcz, a dodatkowo burze pojawią się na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Podlasiu, Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce oraz województwach łódzkim i świętokrzyskim. We wtorek czeka nas bardzo podobna pogoda. Brak deszczu przewidywany jest tylko w województwie wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. W pozostałych regionach będzie padać. W całej Polsce prognozowana jest także stabilna temperatura od 24 do 26 stopni.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. Po burzliwej środzie czeka nas piękna pogoda

W środę w całej Polsce zapowiadane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Dopiero wieczorem deszczowy front przesunie się na północny wschód dając rozpogodzenia w pozostałych regionach. Tego dnia przez województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie przejdą burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. W środę przewidywana jest temperatura od 20 stopni na północny do 23 stopni na południu kraju. Lepszej pogody można spodziewać się już w czwartek i piątek. W obydwa te dni nie są zapowiadane żadne opady deszczu. Poranki będą raczej pogodne, dopiero w drugiej części dnia zacznie pojawiać się zachmurzenie. W środę prognozowanych jest od 19 stopni w Lublinie i Kielcach do 23 stopni w Rzeszowie i Szczecinie. Następnego dnia temperatura maksymalna osiągnie wartości od 21 stopni na wschodzie do 24 stopni w centrum kraju.

Pogoda na weekend. Zapowiada się słoneczna sobota i deszczowa niedziela

W sobotę piękna i słoneczna pogoda czeka mieszkańców całej Polski nie licząc Podkarpacia, gdzie zapowiadane jest spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Więcej słońca, które od czasu do czasu będzie kryło się za chmurami, pojawiać się będzie w województwach południowych, wschodnich i centralnych. Z kolei w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim sobota minie pod znakiem niemal bezchmurnego nieba. Temperatury tego dnia osiągną wartości od 21 stopni na północy do 24 stopni w centrum i na zachodzie kraju. Pogoda ulegnie zmianie już następnego dnia. W niedzielę na rozpogodzenia mogą liczyć tylko mieszkańcy północnej Polski. W pozostałych regionach zapowiadane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Dodatkowo opadów deszczu należy spodziewać się w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. Będzie jednak ciepło - od 21 stopni w Gdańsku do 25 w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

