Ostatni "Twój Weekend" z pierwszą nagrodą na festiwalu Cannes Lions! A to niejedyny polski akcent

Nike, "New York Times", Adidas, "Gra o Tron"... Z takimi tuzami ostatni "Twój Weekend" walczy o nagrody na najbardziej prestiżowej imprezie świata reklamy i komunikacji. Festiwal Cannes Lions trwa przez cały tydzień, ale już pierwszy dzień udało nam się zakończyć z sukcesem - w ręce Gazeta.pl, agencji VMLY&R i partnerów (bank BNP Paribas i Mastercard) trafił brązowy Lew w kategorii "Press and Publishing".

A to dopiero początek! W środę prezentujemy nasz projekt w dwóch najważniejszych kategoriach: "Titanium" i "Glass", czyli dla akcji "zmieniających świat". Powalczymy m.in. z tak doskonałymi, trafnymi, wzruszającymi i zrealizowanymi na najwyższym poziomie kampaniami jak "Nike - Dream Crazy" czy żywą tęczową flagą utworzoną przez aktywistów w trakcie mundialu w Rosji, w ramach sprzeciwu wobec opresyjnego traktowania mniejszości seksualnych w tym kraju.

Statuetka dla "Niezniszczalnej tęczy"

"Twój Weekend" to nie jedyny polski triumfator. Srebrną statuetkę w kategorii Design zdobyła "Niezniszczalna tęcza" - projekt agencji 180heartbeats+Jung von Matt przy współpracy ze stowarzyszeniami Miłość Nie Wyklucza i Wolontariat Równości dla marki Ben & Jerry's. Dla "Tęczy" to również dopiero pierwsza statuetka na łącznie kilkanaście szans na statuetkę, w tym w kategoriach społecznych.

Droga "Twojego Weekendu" do Cannes

Dla redakcji Gazeta.pl i partnerów wydanie magazynu 8 marca było tylko ukoronowaniem ponad miesięcznego biegu do celu, który na początku wydawał się dość nierealny. Odkupić na Allegro kultowy magazyn erotyczny po to, żeby go zamknąć. Zaprojektować magazyn od nowa, wypełnić nową treścią, pokazać, że choć czujemy do niego specyficzną nutę nostalgii za młodością i latami 90., to nikt nie powinien czerpać wiedzy o kobietach i kobiecości tylko z tego rodzaju czasopism. Że chcemy rozmawiać o wciąż pokutujących stereotypach, o potrzebie edukacji w szkole i w domu.

Z lektury listów i komentarzy zrodził się pomysł na nowy cykl redakcyjny. Aby nasza akcja nie była tylko jednorazowym "zagraniem marketingowym", ale początkiem dyskusji na tematy, które naprawdę nurtują czytelników, opisują ich problemy i codzienność, co miesiąc od Dnia Kobiet, na Gazeta.pl, publikujemy artykuły pod szyldem "Ósmy dzień miesiąca". Opisujemy w nich różne przejawy nierówności płci w życiu codziennym, walczymy ze stereotypami, próbujemy stworzyć miejsce do rozmowy na trudne tematy. W kwietniu pisaliśmy o pokonywaniu trudności w (seks)komunikacji, a w maju Karolina Korwin Piotrowska piętnowała przejawy seksizmu w rodzimym show-biznesie.