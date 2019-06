Kulisy zatrzymania mordercy Kristiny. U ojca 22-latka pojawił się mężczyzna szukający psa

Niemal co kilkadziesiąt minut pojawiają się nowe doniesienia o zatrzymaniu 22-latka, który przyznał się do zamordowania 10-letniej Kristiny z Mrowin. Dotyczą one akcji policyjnej i szczegółów na temat zatrzymanego, ale dziennikarze zdołali też dotrzeć do matki mężczyzny. - Będę musiała z tym żyć do końca życia - mówiła kobieta.

