Tarnobrzeg. Chciał uratować kolegę, sam zniknął pod wodą. Trwają poszukiwania ciała 22-latka

dziadekjam przed chwilą 0

"Na pomoc koledze ruszyło trzech mężczyzn, którym udało się wsadzić kolegę z powrotem na rower wodny. Niestety 22-latek, który także chciał pomóc, opadł z sił i zniknął pod powierzchnią wody."

=============

To co? Uratowany i ci którzy go uratowali uciekli tonącemu?