Proboszcz z Pawonkowa z zarzutami o pedofilię. Parafianie w szoku: To taki swojski chłop

W czwartek 13 czerwca w związku z podejrzeniami o wykorzystywanie seksualne nieletnich przez proboszcza parafii św. Katarzyny w Pawonkowie (woj. śląskie) funkcjonariusze policji przeprowadzili przeszukanie w miejscu pracy i mieszkaniu duchownego. Zabezpieczyli m.in. jego komputer, który zostanie poddany ekspertyzie - informuje portal lubliniec.naszemiasto.pl. Tego samego dnia ksiądz Waldemar C. został zatrzymany.

W rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim": mieszkańcy Pawonkowa nie kryli zdziwienia. - Nie mogę w to uwierzyć, zresztą inni mieszkańcy, z którymi rozmawiałem również. Ksiądz jest bardzo lubiany. To taki swojski chłop - powiedział jeden z parafian.

Proboszcz z Pawonkowa aresztowany. Zarzuty dot. przestępstw o charakterze seksualnym

Proboszcz parafii św. Katarzyny w Pawonkowie usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym: doprowadzenia osoby w wieku poniżej 15 lat do innej czynności seksualnej, doprowadzenia do czynności seksualnej z wykorzystaniem stosunku zależności oraz prezentowania treści pornograficznych osobom w wieku poniżej 15 lat. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd zgodził się z wnioskodawcą i postanowił, że ksiądz Waldemar C. spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Kuria Diecezjalna w Gliwicach reaguje: "Proboszcz parafii został zawieszony"

Na informacje o zatrzymaniu proboszcza z Pawonkowa zareagowała Kuria Diecezjalna w Gliwicach, której podlega parafia św. Katarzyny zarządzana przez księdza Waldemar C. W oficjalnym komunikacie czytamy, że Kuria przyjęła informacje o podejrzeniach w stosunku do duchownego z Pawonkowa "z ubolewaniem i zaskoczeniem".

"Po otrzymaniu tej informacji została niezwłocznie wszczęta procedura kościelna, zaś proboszcz parafii został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich. Równocześnie Kuria Diecezjalna deklaruje wszelką pomoc instytucjom publicznym w wyjaśnieniu sprawy oraz osobom poszkodowanym. Deklarujemy ponadto, że ze strony kościelnej zostaną dołożone wszelkie starania w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy" - informuje Kuria Diecezjalna w Gliwicach.