Nie żyje generał Zbigniew Nowek, były szef UOP, BBN i Agencji Wywiadu

Informację o śmierci generała podała m.in. Agencja Wywiadu. Zbigniew Nowej był polskim oficerem wywiadu i działaczem opozycji w czasach PRL.

Generał Zbigniew Nowek nie żyje. Były szef AW, UOP i BBN zmarł w wieku 59 lat

Generał Zbigniew Nowek z wykształcenia był prawnikiem. Już jako student związał się z ruchem opozycyjnym i był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach kontynuował działalność opozycyjną zwłaszcza poprzez druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu.

W 1990 roku rozpoczął karierę w służbach specjalnych, a dokładniej w Urzędzie Ochrony Państwa. W 1997 roku został awansowany na stanowisko zastępcy szefa UOP, a rok później objął funkcję szefa tego urzędu, którą sprawował aż do 2001 roku.

Zbigniew Nowek dążył m.in. do dostosowania państwowych standardów bezpieczeństwa do regulacji NATO, za co został wyróżniony nagrodami przyznanymi przez ministrów czy premiera Jerzego Buzka. Zrezygnował z urzędu na znak protestu przed planowanymi reformami służb specjalnych. Od 2005 do 2008 roku pełnił funkcję szefa Agencji Wywiadu. W 2010 roku był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a później przez chwilę pełnił obowiązki szefa BBN. Z tej funkcji zastępcy odwołano go w 2010 r.

W 1993 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Wałęsę Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz umacniania bezpieczeństwa kraju. Trzy lata później otrzymał nagrodę ministra za udaremnienie przemytu heroiny. W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński awansował go na stopień generała brygady. Zbigniew Nowek ponadto odznaczony został: Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski czy Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.