Zatrzymanie 22-latka podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Policja publikuje nagranie

22-latek podejrzany o zabójstwo 10-latki z Mrowin został zatrzymany w niedzielę po południu. Policja informowała, że mężczyzna od początku był typowany przez śledczych jako możliwy sprawca brutalnego zabójstwa dziecka. Nieoficjalnie mówi się, że znał matkę 10-latki. Miał być zakochany w kobiecie, a o jej córkę zazdrosny.

Mrowiny. Zatrzymanie podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny

Dolnośląska policja opublikowała w poniedziałek nagranie z zatrzymania mężczyzny. Widać na nim, że 22-latek nie był na to przygotowany - nie ma na sobie ani butów, ani spodni. Na filmie widać, jak specjalna jednostka składająca się z kilkunastu funkcjonariuszy forsuje bramę domostwa, w którym przebywał podejrzany i wchodzi do środka. Chwilę później 22-latek leży już na podłodze pomieszczenia wyglądającego jak łazienka w remoncie. Podejrzany nie stawiał oporu - w kilku momentach nagrania widać, że policjanci wręcz niosą zakutego mężczyznę do radiowozu.

Policja nie zdradza wielu szczegółów dotyczących podejrzanego. Wiadomo jednak, że nie jest mieszkańcem powiatu świdnickiego, w którym doszło do zabójstwa.

22-latek usłyszał już zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co może mu grozić nawet 25 lat więzienia lub dożywotnie pozbawienie wolności. Mężczyzna był w niedzielę przesłuchiwany w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy do późnych godzin nocnych. Jak informowaliśmy, rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, mężczyzna przyznał się do winy.

10-letnia Kristina, mieszkanka Mrowin (woj. dolnośląskie) zaginęła w czwartek. Dziewczynka wyszła ze szkoło podstawowej około godziny 12.30, ale nie wróciła do domu. Około 14 jej matka zgłosiła zaginięcie na policji. Zaledwie kilka godzin później przypadkowy przechodzień natknął się na ciało dziewczynki. Znajdowało się około 6 km od Mrowin. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci 10-latki były rany kłute klatki piersiowej i szyi - sprawca zadał ponad 30 ciosów. Policja informowała również, że zbrodnia mogła mieć podłoże seksualne.