TVP Info: Zabójstwo 10-latki z Mrowin. Nie została zgwałcona, a miejsce zbrodni zostało upozorowane

Ta cała sprawa śmierdzi i jest bardzo dziwna. Co najbardziej uderza to jej oprawa pod media przygotowana przez ministra Ziorro. Patrzcie jakich karkow wybrano do eskortowania podejrzanego (trzymajmy się porządku prawnego, dopóki sąd go nie skarze, jest oskarżonym, bądźmy cywizilowani), te komentarze Ziorry, teraz ten komentarz z tvpis, przecież to cyrk jest, makabryczne show dla gawiedzi na poziomie spożywqczy tabloidów. Bardzo mi się to wszystko nie podoba. Wygląda na sterowanie przekazem bolesnej sprawy, żeby zabijać punkty u tępego elektoratu i odwracać uwagę od skandali politycznych. Przypomnijmy: są nagrania marszałka Kuchcinskiego, jak uprawia seks z 15toletnią Ukrainą w burdelu. Gdzie podobne zaangażowanie służb w wyjaśnienie tej sprawy? Po Kuchcinskiego też przyjadą karki z siłowni? Aaa, zapomniałem, służby to chronią urzędowych pedofilów, zamiast ich skazywać.

To wszystko to jedna wielka manipulacja.