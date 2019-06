Pogoda. Upał odpuścił, ale wróci już na Boże Ciało. Na termometrach nawet 31 stopni

Z map pogodowych na portalu pogodynka.pl wynika, że w ciągu kolejnych kilku dni odpoczniemy nieco od upałów, jednak temperatura maksymalna będzie rosnąć z dnia na dzień. Dziś termometry w Polsce będą wskazywać od 20 do 27 stopni, jutro od 21 do 28 stopni, a w środę - od 22 do 29 stopni. W ciągu tych trzech dni na niebie będziemy obserwować dużo chmur, a lokalnie odnotujemy także przelotne opady deszczu oraz burze.

REKLAMA

Pogoda. Kolejna fala upałów w Polsce. W Boże Ciało temperatura wzrośnie nawet do 31 stopni

Upały, które definiuje się jako stan pogody, gdy temperatura powietrza przy ziemi przekracza +30 stopni Celsjusza, powrócą do Polski już w najbliższy czwartek, czyli w Boże Ciało. 20 czerwca najcieplej będzie na zachodzie kraju - w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu temperatura maksymalna wyniesie 31 stopni, z kolei we Wrocławiu i Zielonej Górze 30 stopni. Taką samą temperaturę odnotujemy w Przemyślu. Najchłodniej tego dnia będzie w Zakopanem (22 stopnie), Kaliszu oraz Suwałkach (27 stopni).

Deszcze i burze w Boże Ciało. Zdarzyć się mogą także gradobicia

Synoptycy prognozują, że wysokiej temperaturze w Boże Ciało towarzyszyć będą liczne opady, burze, a nawet burze z gradem. Niebezpiecznych wyładowań atmosferycznych, piorunów i ulew możemy spodziewać się niemal w całym kraju z wyjątkiem okolic Katowic, Wrocławia oraz Koszalina. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia gradu prognozuje się z kolei dla Warszawy, Lublina oraz Jeleniej Góry.