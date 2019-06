Litwa. Polski okręt ORP "Gniezno" uszkodzony podczas ćwiczeń. Zaczął nabierać wody

O problemach okrętu poinformowali dziennikarze RMF FM. Podczas ćwiczeń Baltops polski okręt ORP "Gniezno" uderzył w podwodną przeszkodę. Miało to miejsce w trakcie ćwiczeń operacji desantowej.

REKLAMA

Polski okręt ORP "Gniezno" uszkodzony podczas manewrów wojskowych u wybrzeży Litwy

W wyniku tego zdarzenia doszło do rozprucia fragmentu burty w środkowej części okrętu, który zaczął nabierać wody. Według informacji 8. Flotylii Obrony Wybrzeża przekazanych przez RMF FM sytuacja jest już opanowana, a ORP "Gniezno" kontynuuje zaplanowane wcześniej zadania.

ORP "Gniezno" to polski okręt transportowo-minowy przeznaczony do transportu morskiego oraz stawiana min. Jednostka weszła do służby w lutym 1990 roku i należy do 8. Flotylii Obrony Wybrzeża. Okręt za jednym razem może przetransportować 9 czołgów typu T-72, 17 samochodów Star 660 oraz od 50 do 134 min.

W tegorocznej, 47. edycji ćwiczeń Baltops udział bierze około 50 okrętów, 36 śmigłowców i samolotów, 8600 marynarzy oraz żołnierze piechoty morskiej. Po raz pierwszy manewry prowadzi 2 Flota Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ćwiczenia odbywają się u wybrzeży Niemiec, Szwecji, Litwy, Łotwy oraz Estonii. W tym roku najważniejszym elementem manewrów będą operacje desantowe. W ćwiczeniach udział biorą m.in. okręty z Polski, Portugalii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Francji, Finlandii, Holandii czy Danii.