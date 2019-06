Zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Kryminolog: Sprawca zwykle jest związany z ofiarą

saviour 29 minut temu Oceniono 14 razy 6

nie mam żadnej satysfakcji z fantazjowania o finezyjnych karach dla oskarżonego.... ty tez nie powinieneś mieć.

kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem - to taka prymitywna biblijna metafora, ale chodzi o to, że jeśli nie widzisz w sobie potencjału do zła, to znaczy że jesteś ślepy.

tylko ślepe ciemniaki teraz stoją pod oknami w tej wiosze z widłami, zakłamana pisoska tłuszcza. Oni tam są dla siebie - to jest ich akt oczyszczenia. Takie zbiorowe "łapać złodzieja". No ale kto oczekiwałby od wolactwa zrozumienia nauk Jezusa.