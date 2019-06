Podkarpacie. Tragedia w Jastkowicach. 2,5-letnia dziewczynka utonęła w przydomowym baseniku

no4nwo pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

Dziecka w takim wieku w wodzie nie spuszcza się z oka nawet na chwilę. Właśnie dlatego. Takie dziecko bez problemu może utopić się w wodzie, która dorosłemu sięga do łydki. Jeśli będzie się to działo za plecami rodzica, rodzic nawet nie będzie słyszał i wiedział kiedy. Ogólnie małe dziecko topi się dużo szybciej niż osoba dorosła.



Poza tym jestem ciekaw, jak długo dziecko było pod wodą i co się działo z dzieckiem między wyciągnięciem z wody a przyjazdem karetki i podjęciem rko przez zespół. Szkoda, że nie napisano. Z punktu widzenia ratownictwa medycznego mało tu informacji, właściwie żadnych, ot takie niezbędne minimum, żeby zasiać ferment i wywołać spekulacje. Pismactwo jednym słowem.



Ludzie, zaczyna się lato i wakacje. Wiedza społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest tragicznie słaba, często żadna, totalne lamerstwo. Jeśli komuś temat jest obcy - niech się dowie JAK UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY. Jest internet, kursy, przy okazji imprez plenerowych są pokazy organizowane przez służby, z fantomami, można nauczyć się prawidłowego masażu serca, resuscytacji krążeniowo-oddechowej... Dla mnie niewyobrażalne jest za przeproszeniem posiadanie dzieci, a jeszcze wyjeżdżanie z nimi na wakacje i nad wodę i nieposiadanie żadnej wiedzy o pierwszej pomocy i o rko. Czekanie na karetkę, bo "ja nie umiem" skutkuje przyjechaniem zespołu jedynie do stwierdzenia zgonu. To są autentyczne przypadki ze zgłoszeń do dyspozytorni - lament nad pacjentem z zatrzymaniem krążenia i płacz do słuchawki, że ja się boję ja nie wiem jak to się robi ja poczekam na karetkę. No to czekaj. Pacjent będzie się nadawać do trumny, a mógłby żyć. Pamiętajcie też, że właściwie nie macie szans na PRAWIDŁOWE wykonanie masażu serca słuchając jedynie instrukcji dyspozytora przez słuchawkę, a nie ćwicząc wcześniej na fantomie - to trzeba zobaczyć, mieć wytłumaczone dlaczego tak a nie inaczej, mieć pokazane i własnoręcznie przećwiczone pod okiem osoby szkolącej. Zróbcie to chociażby dla swojej rodziny - nauczcie się tego przed wakacjami. Wypadek nie wybiera.