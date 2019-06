W Polsce GIS ostrzega przed insektami, a południe Europy zmaga się z komarami tygrysimi

Według informacji opublikowanej na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym roku należy spodziewać się w Polsce większej ilości komarów. Wpływ na to ma sytuacja po majowych ulewach - duże rozlewiska wód, powolne opadanie stanów wody oraz większe obszary wody stojącej sprawiają, że komary mają obecnie idealne warunki do rozmnażania się.

Musimy liczyć się z inwazją komarów - nie stanowią one jednak zagrożenia dla naszego zdrowia

Zgodnie z informacjami GIS w Polsce nie ma jeszcze takich warunków, które umożliwiałyby rozwój gatunków komarów występujących np. w Afryce czy Azji, które są przyczyną przenoszenia groźnych chorób zakaźnych (malaria, gorączka Denga, żółta gorączka). Zagrożenie to nie będzie występować nawet wtedy, gdy liczba komarów będzie większa, niż np. w ubiegłych latach.

Duża liczba komarów będzie wiązała się jednak ze zwiększeniem uciążliwości dla ludzi i zwierząt, zwłaszcza z terenów zalewowych. Na plagi komarów w Polsce skarżą się już mieszkańcy Mazowsza czy województwa świętokrzyskiego.

Z tego powodu GIS przypomina o podstawowych metodach ochrony przed komarami:

Należy unikać przebywania na dworze w porach największej aktywności owadów (poranek, wieczór),

Wybierając się nad tereny wodne lub do lasów należy zakładać ubrania z długim rękawem i nogawkami,

Warto zamontować siatki na owady lub moskitiery na drzwiach i oknach, dzięki czemu utrudnimy komarom dostanie się do mieszkania,

Należy stosować preparaty odstraszające komary - środki stosowane na ubranie lub skórę (spray, płyn, mleczko, krem), czy elektrofumigatory lub lampy owadobójcze dla pomieszczeń. Kupując środki odstraszające komary zapoznaj się wcześniej z etykietą produktu i nie stosuj dawki wyższej, niż zaleca producent. Po powrocie do domu dokładnie umyj miejsca, które wcześniej miały kontakt z repelentem.

Chociaż w Polsce nie wykryto jeszcze przypadków komarów tropikalnych, to powoli zaczynają się one pojawiać na terenie Europy Południowej. Jak informuje włoska agencja informacyjna ANSA w Bolonii we Włoszech rozpoczęła się "walka biologiczna" z komarami tygrysimi. Akcja rozpocznie się w poniedziałek 17 czerwca i będzie trwała 16 tygodni.

W pierwszej dekadzie XXI wieku występowanie komarów tygrysich zostało zaobserwowane i potwierdzenie na terenie Grecji, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Szwajcarii, Monako, Hiszpanii, Belgii oraz Holandii. Komary te przenoszą wirusy groźnych chorób, takich jak: chikungunya, gorączka Denga, żółta febra czy Gorączka Zachodniego Nilu.