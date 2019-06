Patryk Vega do Jarosława Kaczyńskiego: Macie się czego bać. Pokazał, kto zagra prezesa PiS

- Dzień dobry panie prezesie. Tak, macie się czego bać, bo jak sam pan powiedział, politycy nie są aniołami i ja to właśnie pokazuję w moim filmie. Widzę, że bardzo wnikliwie zapoznał się pan ze scenariuszem filmu "Polityka" - chciałbym podkreślić - ze scenariuszem wykradzionym. Cieszę się, że odnosi się pan do filmu, ale według mojej wiedzy film ten jest jeszcze nieskończony, bo wciąż nad nim pracujemy - powiedział Patryk Vega w krótkim nagraniu, w którym odniósł się do jednej z ostatnich wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Patryk Vega ujawnia, kto zagra Jarosława Kaczyńskiego

Reżyser pokazał także kadr z powstającego filmu "Polityka", w którym widzimy aktora Andrzeja Grabowskiego ucharakteryzowanego na prezesa PiS.

Patryk Vega odpowiedział na słowa Jarosława Kaczyńskiego z soboty 15 czerwca. Prezes PiS mówił wówczas: - Mamy do czynienia z coraz wyraźniej pokazywanym - pewnie państwo słyszeli o zapowiedziach filmu Vegi - hejtem, czy przygotowaniem do takiego wielkiego hejtu, wielkiego ataku na zasadzie, że nie liczą się żadne fakty, albo są wykorzystywane w sposób instrumentalny do uogólnień, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Prezes PiS powiedział również, że kampania reklamowa wokół filmu "Polityka" Patryka Vegi ma pokazać obóz rządzących jako "ludzi złych, zdemoralizowanych, którzy nie służą Polsce, którzy dopuszczają się różnego rodzaju bezeceństw". Prezes PiS zaznaczył, że jego obóz nie składa się z "aniołów" i są w nim "grzesznicy", ale jego ugrupowanie karze tych drugich w ramach statutu partii.

- W Polsce funkcjonuje mechanizm wmawiania ludziom, że dzieje się coś złego i za tym wszystkim stoi PiS. A często personalnie ja - mówił Jarosław Kaczyński na Zjeździe Klubów "Gazety Polskiej".