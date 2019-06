Setki plastikowych kubeczków na ulicach Wrocławia po biegu. "Ten widok mnie boli, po prostu"

palo_ma1 12 minut temu Oceniono 3 razy 3

Mnie generalnie bardzo razi obyczaj rzucania kubka na ziemię, niezależnie od tego, że biegacz każdy ułamek swoich zasobów rezerwuje na przebiegnięcie dystansu.

Nawyk rzucania kubka na ziemię wręcz utrwala się zarówno u biegaczy, jak i obserwujących.

To jest absolutnie sprzeczne z wartościami, jakie teoretycznie promują takie imprezy.

Regulamin powinien tego zabraniać, organizatorzy - zapewnić kosze lub odbiór z ręki do ręki. Jak gość ma możliwość podbiegnięcia do stolika czy odebrania kubka od organizatora, to powinien też móc podbiec do kosza albo do osoby, która ten kubek odbierze.

Jak nie, to dyskwalifikacja. Nikt nikogo nie zmusza do uczestnictwa w tym pokazie barbarzyństwa.