Nieoficjalnie: podejrzewany ws. zabójstwa 10-letniej Kristiny miał być zakochany w jej mamie

ferryk

Czy to nikomu nie przypomina sprawy T.K.? Paskudna zbrodnia , oburzenie społeczeństwa, dziennikarze jak kot z pęcherzem biegają i dopytywania o szczegóły czy , on to i tamto, zaplanowanie budowania napięcia , wzrost czytalności i oglądalności. Panowie dziennikarze do kuźwy nędzy czy historia was niczego nie nauczyła! Chyba jednak nie.