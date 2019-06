Burze nad Polską. Strażacy w samym Zachodniopomorskiem interweniowali prawie 500 razy. RCB ostrzega

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski zaznaczył podczas konferencji w Złocieńcu, że w interwencjach brało udział prawie 4 tysiące 600 strażaków i druhów OSP. Podkreślił, że województwo zachodniopomorskie zostało najbardziej poszkodowane, w szczególności trzy powiaty: drawski, świdwiński i kołobrzeski.

Działania pomocnicze strażaków nie zakończyły się wczoraj, lecz trwają do dziś. Leszek Suski zaznaczył, że od północy strażacy i druhowie w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżali 472 razy. Komendant główny PSP dodał, że w trakcie burz nikt nie zginął. Jedna osoba została ranna.

Przez Złocieniec przeszła trąba powietrzna. Pozrywała dachy i zniszczyła niektóre budynki

W nocy z soboty na niedzielę przez miasto Złocieniec w woj. zachodniopomorskim oraz okoliczne miejscowości przeszła trąba powietrzna. Jak informuje TVN 24, żywioł spowodował zerwanie około 50 dachów, zniszczył kilkanaście domków letniskowych w ośrodku nad jeziorem Dłusko, zerwane zostały linie wysokiego napięcia. Ucierpiał również budynek na Stadionie Miejskim.

- Przychodziły SMS-y. W zasadzie nikt się nie spodziewał, że to będzie taka tragedia, a to w sumie bardzo krótko trwało. Jak już po tym zdarzeniu wyszliśmy i zobaczyliśmy co się dzieje, no to wtedy poczuliśmy się szczęśliwi, że nikomu nic się nie stało - opowiadał o zdarzeniu jeden ze świadków w rozmowie z Radiem Szczecin.

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zapowiedział, że właściciele gospodarstw w gminie Złocieniec, zniszczonych w wyniku nawałnic, otrzymają pomoc. - Wraz z burmistrzem Złocieńca i starostą drawskim będziemy intensywnie pracować nad udzieleniem pomocy poszkodowanym - powiedział wojewoda. Podkreślił, że poszkodowane rodziny będą mogły składać wnioski do gmin o wsparcie z budżetu państwa. Zaznaczył, że chodzi nie tylko o doraźną pomoc, ale także o wsparcie przy odbudowie zniszczonych budynków.

Tomasz Hinc podziękował też służbom, które usuwały skutki nawałnic w Złocieńcu i okolicach.

Jak poinformował na Twitterze Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o 15:30 około 7 tys. odbiorców nadal nie miało prądu, w tym ok. 4 tys. z województwa zachodniopomorskiego.

RCB ostrzega. Zagrożone Podkarpacie

To jednak nie koniec niebezpiecznej pogody w Polsce. Alert RCB z ostrzeżeniem przed gwałtownymi burzami, ulewnymi deszczami i silnym wiatrem otrzymali mieszkańcy województwa podkarpackiego. "Możliwe podtopienia" - informuje RCB.