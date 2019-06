Śmierć 75-latka, awaria sieci i 8 godzin opóźnienia. Tak wyglądała podróż pociągiem TLK Gwarek

koment22 godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Ja jak mam jechać pociągiem to najpierw spisuje testament, potem pakuję śpiwór, zapas wody i jedzenia, odbakteriacz do wody z jeziora, namiot, ogień, dokumenty tożsamości na wypadek zaginięcia pociągu, zestaw sterylnych igieł na wypadek gdyby pociąg porwało UFO i kosmici chcieli na nas robić eksperymenty, nóż, pistolet, zestaw krótko i dalekofalówek, strój Rambo 2 i podręczna skrzynkę z narzędziami Mcgeywera. Do tego urządzenia do zakrzywiania czasoprzestrzeni i można śmiało ruszać! Oczywiście przedtem pół roku intensywnych ćwiczeń fizycznych i co najmniej 10 wizyt u psychoterapeuty.