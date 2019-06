Próba samosądu w Mrowinach po zabójstwie 10-latki. Jedną z posesji obrzucono koktajlami Mołotowa

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 18. Jak relacjonuje "Gazeta Wrocławska", w tym czasie trwała msza w intencji brutalnie zabitej Kristiny. Po tym, gdy posesja został obrzucona butelkami z benzyną, na miejsce przyjechała straż pożarna, ogień udało się ugasić. Policja obecnie poszukuje sprawców, którzy mogą odpowiedzieć za próbę zabójstwa.

Zabójstwo 10-letniej Kristiny. Próba samosądu w Mrowinach

Gazeta informuje, że wcześniej w internecie pojawiły się głosy nawołujące do spalenia rodziny W., do której należy dwóch zatrzymanych wcześniej mężczyzn. Składali oni zeznania w związku z zabójstwem Kristiny, ale nie postawiono im zarzutów i wypuszczono do domu. - My weryfikujemy każdą informację od mieszkańców i nawet jeśli kogoś zatrzymujemy to nie znaczy, że jest to osoba podejrzana. Proszę by zostawić wyjaśnienie tej sprawy policji. Jeśli ktoś chce nam pomóc i ma ważne informacje niech je zgłosi policji - mówi gazecie Krzysztof Zaporowski z dolnośląskiej policji.

Śledczy cały czas poszukują mordercy Kristiny, której zaginięcie zgłoszono w czwartek. Dziewczynka miała wyjść ze szkoły podstawowej około godz. 12.30, ale nie dotarła do domu. Ok. godz. 14 jej matka zgłosiła zaginięcie na policji. 10-latka ostatni raz miała być widziana 200 metrów od domu. Kilka godzin później jej ciało zostało odnalezione przez przechodniów. Niespełna 10-letnia Kristina razem z dwojgiem młodszego rodzeństwa przeprowadziła się niedawno z Irlandii do Mrowin.

Zwłoki dziecka w lesie na Dolnym Śląsku. Policja prosi o pomoc

Policjanci apelują, by osoby posiadające informacje na temat sprawy zgłaszały się telefonicznie - pod 112 lub numery: 693-933-640, 605-535-833, 886-690-991.

Proszą w szczególności o kontakt od osób, które poruszały się samochodem z rejestratorem jazdy, w dniu 13 czerwca 2019 w godz. 8.00-18.00 na trasach: Imbramowice- Pożarzysko; Pożarzysko - Siedlimowice; Imbramowice - Domanice; Mrowiny- Pożarzysko.