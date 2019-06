Marsz Równości idzie przez Częstochowę. Pod Jasną Górą blokada. "Dewianci, ja tych ludzi nienawidzę"

W Częstochowie rozpoczął się "II Marsz Równości". Trwa również uroczysta msza zwieńczająca dziecięcą Pielgrzymkę Podwórkowych Kółek Różańcowych Radia Maryja, a u podnóży klasztoru ustawiły się kontrmanifestacje narodowców. Tegoroczny Marsz Równości jest drugim tego typu wydarzeniem w Częstochowie. Rok temu emocje sięgnęły zenitu, a policja zmuszona była oddzielać uczestników marszu od narodowców wykrzykujących "Zakaz pedałowania" oraz "Policyjna pała broni dziś pedała".

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Częstochowa tęczy nie chowa". "Gwarantujemy, że w tym roku będziemy maszerować jeszcze dłużej, zapewnimy miastu jeszcze większą dawką energii, a sami będziemy bawić się jeszcze lepiej!" - zapewniają organizatorzy.

Przed marszem nasz reporter rozmawiał z zebranymi protestującymi. - Sprzeciwiamy się pedalstwu narzuconemu z Unii Europejskiej, bo to głównie z Unii Europejskiej i sterowane jest to też przez Sorosa, on na to mnóstwo pieniędzy daje - mówił jeden z mężczyzn.

Częstochowa Gazeta.pl

Chodzi o to, żeby nie być biernym i zamanifestować swój sprzeciw wobec tych dewiantów. Nie godzę się na wkraczanie ich do szkół, na wkraczanie ich do przedszkoli. Ja tych ludzi nie lubię. Tak samo, jak oni

nienawidzą nas, tak my nienawidzimy ich. Nienawidzę ich za to, że profanują kościoły, profanują religię naszą. Profanują matkę bożą, Matka Boża dla mnie jest wszystkim, ja się do niej modlę i ona mi pomaga w życiu. A oni ją profanują i za to ich nienawidzę najbardziej - kontynuował.

Pan Jezus nadstawiał drugi policzek. Ja nie nadstawiam. Bo ja jestem katolem i Polakiem. Ja oddaję. Pan Bóg jest prawicowy. Jak pan przeczyta pismo święte to pan zrozumie

- powiedział protestujący.

Inny z mężczyzn, który powiedział, że jest narodowcem i patriotą, powiedział, że przyszedł pokazać, że "nie zgadza się na demoralizację dzieci". - Bo dorośli mogą się w to bawić, w te przebierańce, te staniki na głowach, natomiast my, jako normalni ludzie, którzy mają normalne rodziny, normalne dzieci, nie zgadzamy się z tym, żeby dzieci na ulicach widziały coś takiego np., że się całuje dwóch facetów. To jest nienormalne, to jest zboczone - wyjaśniał i dodał, że "dziś pozwalamy na takie rzeczy, a jutro będzie marsz pedofilów".

Częstochowa Gazeta.pl

Poseł Kukiz'15 o końcu cywilizacji

W tłumie znalazł się też poseł Kukiz'15 Tomasz Jaskóła. W rozmowie z naszym dziennikarzem powiedział, że nie ma problemu z uczestnictwem w zgromadzeniu razem z członkami ONR i Młodzieży Wszechpolskiej i przekonywał, że najwięksi ONR-owcy w czasie wojny chronili Żydów.

Poseł stwierdził, że po jego stronie "barykady" nie ma ludzi agresywnych, ale spodziewa się prowokacji ze strony uczestników Marszu Równości.

Dla mnie [ta koncepcja] jest starciem cywilizacyjnym i to nie jest już do końca nasza cywilizacja. Ok, macie prawo tu być, no trudno. Mamy ułomnego prezydenta [miasta], który jest notariuszem i w zasadzie niczym nie zarządza. Ok, to jest zgodnie z prawem, ale my też zgodnie z prawem tu funkcjonujemy i jeśli dojdzie do jakiegoś zwarcia, to policja obiecała, że będzie nas chronić. Proszę zwrócić uwagę, powiedzieli, że będą nas chronić, bo wszyscy wiedzą, że ci ludzie są agresywni

- mówił poseł Jaskóła.

Częstochowa Gazeta.pl

Blokada na starcie i okrzyki "zboczeńcy! zboczeńcy!"

II Marsz Równości w Częstochowie rozpoczął się o godz. 14. Przejdzie z al. Sienkiewicza ulicami Pułaskiego, Sobieskiego, Wolności, by Alejami wrócić pod Jasną Górę.

Już na samym starcie przejście zostało zablokowane. Grupa mężczyzn śpiewała "Rotę", a gdy odpowiedziały im okrzyki "wolność, równość, tolerancji", zaczęli krzyczeć "zboczeńcy! zboczeńcy!", a chwilę później śpiewać "pedały won!". Po pół godziny marsz ruszył dalej.

Częstochowa Gazeta.pl

W Częstochowie rozpadał się deszcz, ale nie ochłodził on nastrojów. Policja częściowo zamknęła protestujących na terenie parku. Krzyczą oni w stronę marszu m.in. "wy***rdalać!", "zboczeńcy!", "pedofile!".

Mimo groźnych okrzyków parada idzie spokojnie dalej, w pełnej obstawie, zaś pod Jasną Górą modlitwa w intencji nawrócenia uczestników marszu. Nad Częstochową przestało już padać (zdjęcie poniżej).

Pod Jasną Górą modlitwa w intencji nawrócenia uczestników Marszu Gazeta.pl

Pod koniec marszu ok. 16:50 na trasie pojawiła się kolejna blokada, a emocje - zwłaszcza wśród prawicowców - zaczęły brać górę. Polityk Kukiza pertraktuje z policją by nie przepychała nielegalnej blokady manifestacji, ta - jak relacjonuje nasz reporter - w pewnej chwili użyła gazu pieprzowego. Pojawiają się nawet głosy, by marsz rozwiązać tuż przed ostatnią prostą.