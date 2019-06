Dolnośląskie. Wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje pięć osób

gonzoe pół godziny temu Oceniono 6 razy 2

Zauważcie - nikt nie pisze że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość.

Za to jak pieszy wbiegnie prosto pod koła samochodu, to od razu wszyscy krzyczą o prędkości.

Z punktu widzenia praw fizyki to takie same wypadki, a postrzeganie ich przez ludzi jest skrajnie różne.