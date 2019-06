Kolejna lotnicza tragedia. Szybowiec rozbił się w Wielkopolsce. Pilot zginął na miejscu

true_lysander 25 minut temu Oceniono 2 razy 0

Dzisiaj nie ma problemów z pogodą. Wypadek nie zdarzył się tez przy starcie czy lądowaniu, a przynajmniej nie wynika to z artykułu. Pionowe wbicie się w ziemię, to albo zasłabnięcie pilota lub co mniej prawdopodobne , korkociąg. Ten ostatni zdarza się jednak najczęściej przy niedostatku wysokości i podejściu do ładowania na zbyt małej prędkości.