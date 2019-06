2020 będzie rokiem Jana Pawła II. Poseł PiS chce, by każde posiedzenie zaczynać cytatami z papieża

Za uchwałą głosowało 417 posłów, przeciw było 4, nikt nie wstrzymał się od głosu. "Przeciw" głosowali jedynie Krzysztof Brejza i Grzegorz Furgo z PO-KO, Joanna Scheuring-Wielgus z partii Teraz! oraz Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej.

REKLAMA

Pozostali posłowie i posłanki postanowili, że w związku z przypadającym na 18 maja 2020 r. stuleciem urodzin Karola Wojtyły cały rok 2020 będzie poświęcony "papieżowi Polakowi". W trakcie obrad Sejmu laudacje na cześć papieża wygłaszali posłowie wszystkich klubów - relacjonuje portal OKO.press. Prawo i Sprawiedliwość podkreślało, że Jan Paweł II był "papieżem rodziny", Platforma Obywatelska wskazywała na jego zaangażowanie we wspieranie rządów prawa. Posłowie Polskie Stronnictwa Ludowego odnotowali, że Karol Wojtyła był nie tylko wielkim duchownym, ale również ważnym filozofem i etykiem. Przedstawiciele Kukiz'15 przedstawili papieża jako młot na "multi-kulti" i "próby równouprawnienia rozmaitych degeneracji". W końcu narodowcy podkreślili, że Jan Paweł II był wytrwałym obrońcą "życia poczętego".

"Permanentna świadomość papieża"

Wszystko to blednie jednak wobec złożonej podczas odczytywania projektu uchwały propozycji Czesław Sobierajskiego z PiS.

- My papieża mamy tak naprawdę trochę od święta - jak jest rocznica, jak są urodziny, obchody pontyfikatu. Potem płyną kolejne miesiące i właściwie jakby zapominamy. Ja zdecydowanie stoję na stanowisku, że nauczanie papieża Jana Pawła II trzeba przywrócić do świadomości nieustannej, permanentnie - mówił poseł z sejmowej mównicy.

- Dlatego ten Rok jest takim rokiem, że mogę sobie wyobrazić - powiem tutaj taką moją śmiałą tezę - że w tym roku przed rozpoczęciem każdego posiedzenia Sejmu i Senatu powinno być przynajmniej kilka minut cytatów przez marszałka odczytywanych, żebyśmy mieli świadomość, że to jest Rok Jana Pawła II, żeby nie przeszedł obok - zaproponował Sobierajski.

Sejmowy pean na cześć papieża

Ustawa o ustanowieniu roku 2020 "Rokiem Świętego Jana Pawła II" kreśli obraz "papieża Polaka" wolny od wszelkich skaz oraz kreuje go na postać kluczową w dziejach Polski. "Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem "Solidarności", wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne" - napisano w uchwale.

Dokument podkreśla wartość nauk Jana Pawła II dotyczących godności. "Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy" - brzmi tekst uchwały.

Polski Sejm uznał Jana Pawła II za drogowskaz dla państwa. "Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. Jego postępowanie było wyrazem nadzwyczajnej odwagi. W 1981 r. przeżył zamach na swoje życie. Na placu św. Piotra został postrzelony przez tureckiego zamachowca, najpewniej na zlecenie sowieckich służb specjalnych. 2 kwietnia 2005 r. z ogromnym bólem pożegnaliśmy naszego umiłowanego papieża, który odszedł do Domu Ojca i, jak wierzymy, wstawia się za nami i błogosławi nam z nieba. Niniejszą uchwałą Sejm RP wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II, wciąż będą dla naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej" - napisano w uchwale.