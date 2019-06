Tragedia na pikniku lotniczym w Płocku. Nie żyje pilot samolotu. Ratownicy odstąpili od reanimacji

real_marek pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Tragedia, wyrazy współczucia dla bliskich. Ale to co wyprawia tvn24, to jakas farsa kompletna. Relacja na żywo, tylko nie wiem czego, nic nie widać, zwłoki pilota już wywieziona, samolot wyciągnięty (oczywiście tego nie pokazali). Widać albo jakąś łódkę z daleka, albo kilka stojących samochodów. Moment wypadku pokazali już kilkaset razy. Przerwali lub odwołali cykliczne programy, na które czekali widzowie żeby pokazać relację o braku informacji. Największa wtopa, to że w międzyczasie doszło do innego śmiertelnego wypadku szybowca w Wielkopolsce i w tym przypadku pozostali przy krótki newsie. Kaliber zdarzenia ten sam, i tu i tam zginął pilot, w obu przypadkach był wypadek lotniczy, prawie w tym samym czasie. Dlaczego więc trzeba przerwać np. śniadanie mistrzów, gdzie rozmowa dotyczy spraw poważnych, a nie kroniki wypadków, której miejsce powinno być na ostatniej stronie?