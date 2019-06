Marsz Równości i męski różaniec pod Jasną Górą. Trwa gorąca niedziela w Częstochowie

W niedzielę w Częstochowie odbywa się II Marsz Równości. W tym samym czasie trwać będzie dziecięca Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Radia Maryja, a pod jasnogórskim sanktuarium w godzinach około południowych zostanie odprawiona Msza Święta dla co najmniej kilkunastu tysięcy osób. Konfrontacja wisi w powietrzu.

"Częstochowa tęczy nie chowa"

"Nadchodzi II Marsz Równości w Częstochowie!" - ogłosili organizatorzy wydarzenia w mediach społecznościowych. "Spotkajmy się u podnóża Jasnej Góry. Stamtąd wyruszymy, aby głosić i rozpowszechniać miłość, równość, akceptację, solidarność oraz antyfaszyzm na terenie całej Częstochowy" - wzywają.

Tegoroczny Marsz Równości jest drugim tego typu wydarzeniem w Częstochowie. Rok temu emocje sięgnęły zenitu, a policja zmuszona była oddzielać uczestników marszu od narodowców wykrzykujących "Zakaz pedałowania" oraz "Policyjna pała broni dziś pedała".

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Częstochowa tęczy nie chowa". "Gwarantujemy, że w tym roku będziemy maszerować jeszcze dłużej, zapewnimy miastu jeszcze większą dawką energii, a sami będziemy bawić się jeszcze lepiej!" - zapewniają organizatorzy.

II Marsz Równości w Częstochowie rozpoczyna się o godz. 14. Przejdzie z al. Sienkiewicza ulicami Pułaskiego, Sobieskiego, Wolności, by Alejami wrócić pod Jasną Górę.

Różańcowy kordon obrońców tradycji

Nie wszystkim jednak podoba się tęczowy marsz pod Jasną Górą. Przeciwnicy marszu zgłosili siedem zgromadzeń (m.in. pod hasłem "Oddanie czci bohaterom" oraz "Rodzina siłą narodu"). Jednak ponieważ zostały one zaplanowane w tym samym miejscu i czasie co Marsz Równości, który został zgłoszony jako pierwszy, nie otrzymały zezwolenia ze strony władz Częstochowy.

Wyjątkiem jest zgromadzenie, które ma się odbyć w sąsiedztwie stadionu Włókniarza pod hasłem: "Wyrażenie sprzeciwu wobec okazywania, upubliczniania i promowania w miejscu publicznym treści o charakterze pornograficznym, homoseksualnym i pedofilskim oraz treści związanych z innymi dewiacjami seksualnymi". Jego organizatorzy zamierzają zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy "Stop pedofilii".

To jednak nie wszystko. W mediach społecznościowych oraz na prawicowych forach przeciwnicy marszu mobilizują się przeciwko "paradzie LGBT". W komentarzach pojawiają się wezwania do stworzenia kordonu wokół Jasnej Góry oraz zatrzymania pochodu. Przeciwnicy marszu spotkają się pod Jasną Górą by - jak piszą - nie dopuścić "aby Częstochowa i Jasna Góra stały się areną gorszących wydarzeń, hańbiących dobre imię Polski, wymierzonych w jej Duchową Stolicę, uderzających w tradycję polskiego katolicyzmu i wartości chrześcijańskich".

Kordon obrońców tradycji wzmocniony zostanie przez oddział mężczyzn z różańcami, którzy pod hasłem "Męska obrona Jasnej Góry przeciw paradzie LGBT" będą wspólnie modlić się o wybawienie od grzechu organizatorów i uczestników marszu.

"Zapraszamy wszystkich gorliwych i odważnych mężczyzn, by stanęli razem ramię w ramię, u stóp swojej Królowej i modlili się o łaskę nawrócenia dla organizatorów marszu, jak również jego uczestników. Pragniemy wynagradzać Bogu za grzechy sodomii, które wołają do Niego o pomstę oraz za zgorszenie i deprawację najmłodszych" - napisali organizatorzy wydarzenia w mediach społecznościowych.

Metropolita Częstochowski: droga profanacji trwa

Kontrmanifestacje organizowane są w dużej mierze oddolnie przez szereg katolickich organizacji. Ale sami hierarchowie Kościoła katolickiego również wezwali wiernych do aktywnego sprzeciwu wobec marszu.

- Marsz Równości w tym samym dniu, kiedy zaplanowana jest przybywająca od lat tradycyjna pielgrzymka dzieci na Jasną Górę, nie jest przypadkiem. To celowa prowokacja wymierzona w dzieci, w całą katolicką Polskę - stwierdził ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

- Cały czas potrzebna jest ekspiacja, bo droga profanacji trwa, widzimy jej eskalację wobec Matki Bożej Królowej Polski w Jasnogórskim Wizerunku. Dlatego każdy z nas wezwany jest do podejmowania modlitwy ekspiacyjnej, czy to osobistej, czy rodzinnej. Potrzebna jest mobilizacja środowisk katolickich, aby zdecydowanie przeciwstawić się profanowaniu największych świętości dla Polaków - podkreślił duchowny.

Politycy PiS: #NonPossumus

- Non possumus - ogłosił, przywołując biblijne słowa Artur Sokołowski, wiceprezes państwowej spółki RFG i były radny PiS. Prawicowy polityk wzywa do oporu nawiązując do memoriału polskich biskupów do władz PRL z 8 maja 1953 roku, którzy posłużyli się tą samą sentencją by wyrazić swój zamiar niepodporządkowania się władzom świeckim.

Według Sokołowskiego II Marsz Równości stanowi "śmiertelnie poważne niebezpieczeństwo" dla Jasnej Góry, za którym stoi grupa "lewackich prowokatorów". W poście na Facebooku były radny PiS przekonuje, że "wyrachowanie, perfidia i jak najgorsze intencje organizatorów" nie ulegają wątpliwości i wzywa do "niedopuszczenia lewactwa ani o centymetr poza czerwoną linię pokazaną na zdjęciach, oznaczającą wtargnięcie na teren Jasnej Góry" [linię wyznaczył sam - red.]. Do stworzenia "ludzkiego łańcucha" polityk wzywa "wszystkich Polaków" oraz w szczególności "wszystkich kibiców sportowych".

Podobnie sprawę II Marszu Równości widzą częstochowscy radni PiS. "Jako mieszkańcy Częstochowy, duchowej stolicy Polski, musimy szczególnie chronić wartości, które od wieków stanowią fundament istnienia naszej Ojczyzny" - napisali w specjalnym oświadczeniu. "Nie możemy pozwolić, aby wizerunek Maryi oraz godność miejsca, jakim jest Jasna Góra, były szargane. Nie dajemy przyzwolenia na manifestowanie pogardy wobec wartości chrześcijańskich, zwłaszcza w obecności dzieci i młodzieży” - czytamy w dokumencie.

W ostatnich tygodniach radni próbowali zatrzymać częstochowski tęczowy marsz na kilka sposobów - m.in. zwracali się do władz o zakazanie zgromadzenia oraz apelowali do Rzecznika Praw Dziecka, by ten powstrzymał marsz, podczas którego "dzieci mogą stać się świadkami demoralizujących i obscenicznych zachowań uczestników marszu".

Ponieśli jednak porażkę. Zarówno prezydent jak i Rzecznik Praw Dziecka stoją na stanowisku, że marsz jest legalny, jednocześnie podkreślając, że jeśli dojdzie do złamania prawa - powinien zostać rozwiązany.