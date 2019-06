Policja poszukuje zabójcy 10-latki. Ekspert: "Zabójstwa tego typu pozostawiają bardzo dużo śladów"

to_ja_troll_drugi pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

policja szybko znajdzie sprawcę.... taaa jasne.

Nawet jeśli zadziałają tak jak w Gdyni w 2011, z rozmachem to xuja może dać. W Gdyni jakiś zwyrol zamordował 13-letnią Izę, zostawił mnóstwo śladów i co? Kupa, sprawa w tzw. archiwum X. Do dziś można znaleźć w sieci portret pamięciowy domniemanego sprawcy. A policja działała z rozmachem - przebadano ok. 600 osób, duża grupa została powołana. Ale nic nie uradzili. Był tylko jeden szczegół, ale jak widać miał on decydujące znaczenie. Otóż, w jednym z materiałów prasowych wspomniano, iż matka widziała potencjalnego sprawcę na godzinę czy dwie przed zajściem, młodego, wysokiego mężczyznę, który w charakterystyczny sposób kulał. Zeznała to na przesłuchaniu, ale o dziwo, prokurator uznał te zeznanie za NIEWIARYGODNE i nie poszukiwał młodego, wysokiego mężczyzny. Sporządzono natomiast portret jakiegoś dziada (ten który można znaleźć w sieci) który miał kilka miesięcy wcześniej w tej samej okolicy zaczepiać i próbować zgwałcić jakąś kobietę. Wielki inteligent z gdyńskiej prokuratury stwierdził, że zapewne dziad wrócił po 4 miesiącach i tym razem dobrał się do dziecka.



Kilka tygodni temu ukazał się artykuł mówiący o przypadku tuszowania skandalu pedofilskiego z udziałem ubitego księdza K. przez prokuraturę w Gdyni. Zastosowano prosty i znany mechanizm zeznanie w części dotyczącej wywożenia dzieci do Pelplina przez księdza K. UZNANO ZA NIEWIARYGODNE, nie przeszkadzało to prokuratorowi dać wiarę w pozostałą część zeznań. Niestety może to świadczyć o tym, iż prokuratura w Gdyni nie działa jak należy...