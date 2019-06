Tragiczny wypadek w Łodzi. Dwa tramwaje przejechały po mężczyźnie. Zauważył go trzeci motorniczy

bruna5 15 minut temu Oceniono 1 raz 1

Łódzkie MPK, to patologia. Widać to szczególnie teraz, podczas upałów. Duża część taboru powinna trafić na szrot, a ludziska płacą za bilety i muszą jeździć tym szrotem, gotując się jak w piekarniku.

Ratownik medyczny radzi, żeby w upały unikać MPK Łódź. Tramwaje zmieniają się w piekarniki:

www.lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24896957,ratownik-medyczny-radzi-zeby-w-upaly-unikac-mpk-lodz-tramwaje.html

Wiek motorniczych najwyraźniej dostosowano do taboru. Jeden wielki dom spokojnej starości :)