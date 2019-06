Prognoza pogody na tydzień [17 - 23 czerwca]. W tym tygodniu na chwilę odpoczniemy od upałów

W nadchodzącym tygodniu czeka nas zmienna pogoda. Przez pierwsze dwa dni odpoczniemy od wysokich temperatur, które wrócą od czwartku. Najbardziej intensywne burze zapowiadane są w środę i niedzielę.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. W najbliższych dniach zapomnimy o upale

W pierwszych dniach nowego tygodnia temperatura w Polsce będzie niższa, dzięki czemu odpoczniemy od upałów, które dominowały w Polsce w ostatnich kilkunastu dniach. W poniedziałek synoptycy zapowiadają najniższą temperaturę w ciągu dnia w Gdańsku, Olsztynie i Opolu, gdzie będą maksymalnie 22 stopni. Najcieplejszy dzień prognozowany jest na zachodzie - tam około 25 stopni. Na wschodzie i południu zachmurzenie umiarkowane, w tych miejscach w poniedziałek możliwe są także burze. We wtorek zachmurzenie duże i umiarkowane w całym kraju, jednak tylko na zachodnich krańcach Polski zapowiadane są opady deszczu i burze. Temperatura tego dnia wahać się będzie od 22 stopni w Suwałkach do maksymalnie 26 stopni w Opolu i Wrocławiu.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. W środę burze, a potem znowu wzrost temperatury

W środę prognozowana jest bardziej gwałtowna pogoda - w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim zapowiadane są burze. W województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim nie przewiduje się nawałnic, ale lokalnie możliwe są opady deszczu. Tego dnia termometry pokażą od 20 stopni na Pomorzu do 25 stopni na południu kraju. W następnych dwóch dniach temperatury będą już wyższe. W czwartek i piątek zapowiadanych jest od 27 do 32 stopni. W Boże Ciało w większości kraju zapowiadana jest słoneczna i ciepła pogoda. Opady deszczu prognozowane są jedynie dla województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Z kolei w piątek padać może w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach i Lublinie. W pozostałych regionach synoptycy zapowiadają bezchmurne niebo.

Prognoza pogody na weekend. Synoptycy zapowiadają ciepłą sobotę i burzową niedzielę

Pogoda w weekend będzie bardzo zmienna. W sobotę w większości kraju zapowiadane są duże rozpogodzenia. Niebo zachmurzone będzie głównie na północy kraju. W województwach mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i małopolskim zapowiadane są opady deszczu. Z kolei w Szczecinie i Rzeszowie mogą pojawić się burze. Tego dnia termometry pokażą od 24 stopni w Gdańsku do 34 stopni w Łodzi. W niedzielę temperatura spadnie do 23-25 stopni. Spowodowane to będzie burzami, które pojawią się w niemal całym kraju. Dzień bez deszczu zapowiadany jest w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim. W pozostałych województwach możliwe intensywne opady deszczu i burze.

