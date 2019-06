Uszkodzone dowody ws. wypadku Beaty Szydło. Obrońca złoży zawiadomienie do prokuratury

przewooz 2 godziny temu Oceniono 36 razy 36

Dziwię się, że miniter spraw wewnętrznych jeszcze nie wystąpił z ogłoszeniem, że winny niszczenia dowodów jest kierowca seicento. Skoro od razu było wiadomo, że to on spowodował wypadek, to jest też oczywiste, że teraz niszczy obciążające go dowody...

Państwo PiS = stan umysłu