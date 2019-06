Pajęczno. Jechał czołgiem przez centrum miasta. "Pancerny" kierowca trzeźwieje w areszcie

Po zgłoszeniu patrol policyjny znalazł czołg T-55, który zaparkowany był w okolicach ulicy Mickiewicza w Pajęcznie. Obok pojazdu stał mężczyzna, który jechał czołgiem jako pasażer. Po chwili policjanci zlokalizowali znajdującego się w pobliżu właściciela pojazdu.

Pajęczno. Nietrzeźwy kierowca jechał czołgiem w centrum miasta

Po badaniach okazało się, że 49-latek był nietrzeźwy. W jego organizmie wykryto blisko promil alkoholu. Czołg, na koszt kierowcy, został odholowany na strzeżony parking, przez byłego żołnierza, który miał uprawnienia do kierowania takich pojazdów. Z kolei właściciel czołgu noc spędził w policyjnym areszcie. Mężczyzna najprawdopodobniej jeszcze dziś usłyszy zarzuty.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że czołg T-55 początkowo transportowany był na lawecie, która zepsuła się w takcie przejazdu. W tej sytuacji czołg musiał zostać z niej usunięty, aby umożliwić konieczne naprawy. W tym czasie właściciel pojazdu, który wcześniej spożywał alkohol, postanowił zabrać swojego kolegę na przejażdżkę ulicami Pajeczna, chociaż czołg nie miał ubezpieczenia komunikacyjnego, a właściciel nie posiadał uprawnień do kierowania takimi pojazdami.

Za prowadzenie w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo 49-latek może usłyszeć zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi kara do 8 lat więzienia.

Czołg T-55 to radziecki pojazd wojskowy, produkowany w latach 1958-1981 w ZSRR, Czechosłowacji i Polsce. W tym czasie wyprodukowano aż 95 tysięcy egzemplarzy czołgów T-54/T-55, co przewyższa liczbę wszystkich innych czołgów wyprodukowanych od końca II wojny światowej do 2004 roku. W latach 80. ubiegłego wieku korzystały z niego siły zbrojne 38 państw. Z polskiej armii pojazdy te wycofano w 2002 roku.