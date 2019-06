Arcybiskup Charles Scicluna już w Polsce. Postrach pedofilów spotka się z biskupami

W Wałbrzychu trwa zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, to już drugi dzień spotkania duchownych. Oprócz polskich dostojników kościelnych uczestniczy w nim również słynny "pogromca pedofilów-księży" - arcybiskup Charles Scicluna z Malty. Wcześniej KEP poinformowało, że maltański duchowny pojawi się na specjalne zaproszenie Episkopatu.

Abp Charles Scicluna w Polsce. Jakie ma zadanie?

Ochrona dzieci i młodzieży to główny temat drugiego dnia zebrania KEP w Wałbrzychu, spotkanie ma mieć studyjny charakter. Charles Scicluna ma podczas niego podzielić się swoim doświadczeniem na temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym przez duchownych. Arcybiskup Scicluna od zeszłego roku pełni funkcję pomocniczego sekretarza w Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Arcybiskup Scicluna z ramienia kurii rzymskiej zajmuje się głównie nadużyciami seksualnymi księży. Na początku roku Charles Scicluna był jednym z głównych organizatorów pierwszego w historii Kościoła szczytu na temat ochrony nieletnich i walki z pedofilią.

Charles Scicluna był kluczową postacią w badaniu sytuacji w Kościele w Chile. Śledztwo dotyczyło wykorzystywania nieletnich przez chilijskich duchownych. To właśnie on przedstawił papieżowi Franciszkowi raport pokazujący skalę pedofilii w chilijskim Kościele i tuszowania jej. Po tym aż 32 hierarchów kościelnych z Chile złożyło do papieża rezygnację. Część z nich została przyjęta.

Wiele osób wiąże obecność maltańskiego arcybiskupa z premierą filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", który traktował o pedofilii w polskim Kościele. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus mówiła, że Scicluna nie przyjeżdża do Polski "na wycieczkę, ale żeby rozliczyć wszystkich biskupów". KEP poinformowała z kolei, że decyzja o zaproszeniu Charlesa Scicluny została podjęta już w czerwcu 2018 roku, dużo wcześniej przed premierą filmu dokumentalnego Sekielskich.

W piątek zebrani w Wałbrzychu biskupi wysłuchają również relacji Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka na temat systemu prewencji oraz pomocy ofiarom nadużyć. Natomiast kwestie związane z wcieleniem w życie listu papieża Franciszka "Vos estis lux mundi", obowiązującego w Kościele katolickim od 1 czerwca, omówi ksiądz profesor Piotr Majer.

Zebranie zakończy się w piątek po południu. Około godziny 14 Konferencja Episkopatu Polski podzieli się ustaleniami ze spotkania podczas konferencji prasowej. Zapowiedziano również wydanie komunikatu.