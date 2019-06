Śmiertelny wypadek na DK9 w Jacentowie. Kierowca nie żyje, ciężko ranne dziecko i kobieta

Jedna osoba zginęła, a trzy trafiły do szpitala - to wynik tragicznego wypadku na drodze krajowej numer 9 w Jacentowie. Do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym doszło w czwartek 13 czerwca przed godziną 21:00.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta